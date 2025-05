Agriculture : La coopération du Maroc avec les pays du Sahel est "salutaire"

La ministre malienne de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, a affirmé que, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la coopération du Maroc avec les pays du Sahel, notamment le Mali, a joué un rôle majeur dans l’amélioration de la sécurité alimentaire dans ces pays et contribué au renforcement de la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.



"Cette coopération entre le Maroc et les pays du Sahel est vraiment salutaire, et nous y adhérons pleinement. Elle vient par ailleurs consolider davantage les relations entre le Mali et le Maroc, dans le sens du développement durable et de la protection de l’environnement", a soutenu la ministre malienne dans une interview à la MAP en marge de la 2e édition du Congrès international des oasis et du palmier dattier, qui a clos ses travaux vendredi à Ouarzazate.



Revenant sur l’importance de ce Congrès international et la nécessité de renforcer les alliances régionales autour de la préservation et de la valorisation des écosystèmes oasiens, Mme Doumbia Mariam Tangara a indiqué que cette rencontre est une occasion pour "matérialiser et mutualiser les savoirs. Cela permet également de renforcer la coopération au niveau des Etats et d'harmoniser les politiques autour des oasis".



"Cela permet au Mali de s'inscrire dans cette dynamique de renforcement des écosystèmes et également du développement durable en matière d'adaptation au changement climatique", a-t-elle souligné.



Interrogée sur la volonté de créer une plateforme sahélo-saharienne dédiée au développement de la phœniciculture, la ministre malienne a exprimé l’engagement de son pays à soutenir pleinement cette initiative, soulignant que ce projet s’inscrit dans une logique de résilience des écosystèmes, notamment oasiens, tout en favorisant le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la promotion d’une agriculture durable.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Congrès international des oasis et du palmier dattier a offert l'opportunité de discuter des défis complexes liés au développement des oasis, en mettant l’accent sur la coopération et l’ouverture à l’international.



Ce congrès initié par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, sous le thème :"Résilience et adaptation des écosystèmes oasiens face au changement climatique", a permis de dresser le bilan des acquis en matière de développement des espaces oasiens et d'examiner les opportunités et les potentialités de développement agricole intégré, notamment la filière du palmier dattier.



Propos recueillis par Maria Zoubeir (MAP)