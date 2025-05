La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge à la clôture

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, reculant de 0,11% à 18.112,39 points (pts). Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,26% à 1.474,51 pst, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a abandonné 0,24% à 1.230,97 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 0,23% à 1.764,72 pts. Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,45% à 17.316,84 pts et 0,33% à 15.451,66 pts.