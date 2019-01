L'AMEE reçoit à Abu Dhabi le Prix de l'efficacité énergétique

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) a reçu, à Abu Dhabi, le Prix de l’efficacité énergétique pour l’ensemble de ces activités et innovations dans ce domaine.

Cette récompense a été attribuée à l’AMEE en marge de l’atelier sur l'efficacité énergétique appliquée au secteur industriel, organisé dans la ville d'Al Aïn sous le patronage du ministre émirati de l’Energie et de l’Industrie, Suhail Bin Mohamed al-Mazrouei, et en partenariat avec l'Organisation arabe pour le développement industriel et des mines (OADIM), l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le groupe émirati ARKAN spécialisé dans les matériaux de construction.

Dans une allocution de circonstance, le directeur général de l'OADIM, Adil Sakr, a salué les efforts déployés par l'Agence marocaine pour l’efficacité énergétique pour la mise en œuvre de politiques publiques en matière de transition énergétique et l’adoption d’une approche novatrice dans l’exécution de différents programmes portés par l’agence.

A cette occasion, il s'est félicité de l’intérêt grandissant des pays arabes à la mise en œuvre de stratégies relatives au domaine d’efficacité énergétique.

D'après les organisateurs, cet atelier vise à présenter les nouveaux modes et procédés pour la gestion et l'amélioration de l'efficacité énergétique appliquée au secteur industriel et les expériences arabes et internationales pour améliorer l'efficacité dans ce domaine, outre l'échange d'expériences et d'expertises entre les spécialistes venus des différents pays arabes et les organisations régionales et internationales.

Le Royaume du Maroc a inscrit l’efficacité énergétique comme axe prioritaire dans la stratégie énergétique nationale, à travers l’adoption d’une batterie de mesures d’efficacité énergétique dans les différents secteurs notamment l’industrie, rappelle-t-on.