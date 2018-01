Kim Kardashian de nouveau maman

La star de la télé-réalité américaine, Kim Kardashian, est devenue maman pour la troisième fois cette semaine. Très heureuse de cet événement, elle a tenu à partager son bonheur à ses fans sur son compte Instagram. Deux naissances sont encore attendues prochainement dans la famille.

Kim Kardashian et son mari Kany West ont dévoilé mardi dernier la naissance de leur troisième enfant. En effet, après North âgé de quatre ans et Saint qui a 2 ans, le couple a annoncé sur Instagram la venue de leur nouveau-né. Les deux tourtereaux ont fait appel à une mère porteuse. Kim Kardashian qui risquait de graves problèmes de santé si elle tombait une nouvelle fois enceinte a préféré ne pas prendre de risque et a fait appel à une mère-porteuse.

La jeune femme de 37 ans a déclaré sur son compte Instagram : « Kanye et moi sommes heureux d’annoncer la naissance de notre fille. Nous remercions notre mère porteuse qui a permis de faire que notre rêve se transforme en réalité. Nous remercions également les médecins et infirmières pour leur travail. North et Saint sont très excités à l’idée d’accueillir leur petite sœur ». Quelques heures après cette annonce, Kim Kardashian a publié une photo d’elle-même avec en légende « #momoftrhee ».