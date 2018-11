Kanye West, fan des Backstreet Boys : qui l'eut cru ? Le rappeur l'a prouvé au cours d'une soirée karaoké. Il a repris un tube du groupe avec son ami, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs admirateurs ! Ceux de Kanye West y ont appris une info surprenante à son sujet. Yeezy est un grand fan des Backstreet Boys...

"ye" (@kanyewest sur Twitter) compte près de 30 millions d'abonnés. Ce mercredi 14 novembre, il a publié une nouvelle photo. Le rappeur de 41 ans y apparaît avec le fondateur d'un autre réseau de partage, Mark Zuckerberg. Les deux hommes ont immortalisé leur soirée dans un karaoké, où ils ont repris en coeur un tube des Backstreet Boys.

"Nous avons chanté I Want It That Way des Backstreet Boys", écrit ye en statut. Micro en main, les yeux fermés, le mari de Kim Kardashian et papa de trois enfants (North, Saint et Chicago West) s'est visiblement donné corps et âme dans cette interprétation. Le week-end dernier, Kid Cudi et lui (sous le nom du duo Kids See Ghosts) se sont produits au festival Camp Flog Gnaw à Los Angeles.

Ce petit clin d'oeil de Kanye West devrait redonner le sourire aux Backstreet Boys. Cet été, le groupe composé d'AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter et Brian Littrel a annulé un concert à cause de l'effondrement d'une structure métallique à l'entrée de la salle. Quatorze spectateurs blessés avaient été hospitalisées.