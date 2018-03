Justin Timberlake cartonne toujours

Avec "Man of The Woods", sorti le 2 février, le chanteur américain, Justin Timberlake, s'est offert un record personnel en plaçant ce nouvel opus en tête du Billboard 200.

Pour la semaine du 2 au 8 février, le dernier disque de Justin Timberlake "Man of The Woods" s'est placé directement en première place.

Billboard souligne qu'il s'agit du meilleur score pour un album sur une semaine, depuis la sortie de "Reputation" de Taylor Swift.

Les précédents disques de l'ancien leader de NSYNC à s'être placés numéro un, étaient "The 20/20 Experience", "The 20/20 Experience (2 of 2)", tous les deux sortis en 2013, ainsi que "FutureSex/LoveSounds" paru en 2006.

Le Billboard 200 combine la vente d'albums traditionnels, le "track equivalent album" (un album comptabilisé pour dix titres achetés) ainsi que le "streaming equivalent album" (un album comptabilisé pour 1.500 titres streamés).