Justin Bieber s'engage dans la lutte pour le contrôle des armes

La dernière tuerie survenue dans une école aux Etats-Unis, à Parkland en Floride, a fait 17 morts (parmi lesquels des étudiants et des professeurs) et a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu. De nombreuses voix se sont élevées, dont celle, plutôt inattendue, de Justin Bieber. Le chanteur a annoncé qu'il avait parlé à Cameron Kasky, un des rescapés de cette nouvelle fusillade meurtrière.

«Cameron, c'était cool de te parler hier. Votre courage à tous est incroyable. Je suis à vos côtés», a écrit le chanteur, reprenant en hashtag la date du 24 mars, jour de la manifestation pacifique March For Our Lives, une idée lancée par Cameron Kasky, pour demander au gouvernement américain d’agir contre les armes à feu.

Les jeunes étudiants qui ont vu leurs camarades périr sous les balles le 14 février dernier ont vivement réagi à la politique de Donald Trump qui refuse d’engager le débat sur le contrôle des armes à feu dans son pays. «Mon message aux gens qui se trouvent au gouvernement est celui-ci : vous êtes avec nous ou bien contre nous. Nous perdons nos vies pendant que les adultes s’amusent», avait déclaré Cameron Kasky au micro de CNN.

Comme le rappelle The Guardian, huit fusillades dans des écoles ont déjà eu lieu aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2018 qui se sont soldées par des morts et des blessés.