Journée internationale de la langue maternelle: Pour une éducation multilingue

La Journée internationale de la langue maternelle, célébrée ce 21 février sous le thème "L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation", est l’occasion pour la communauté internationale de s’arrêter sur l’importance de promouvoir et renforcer l’éducation multilingue basée sur la langue maternelle. À cette occasion, l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage et promeut l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle ou la première langue, indique l’Organisation des Nations unies (ONU) sur son portail électronique. "C'est un type d'enseignement qui commence dans la langue que l'apprenant maîtrise le mieux, puis introduit progressivement d'autres langues", explique l’ONU, soulignant que “cette approche permet aux apprenants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement de combler le fossé entre la maison et l'école, de découvrir l'environnement scolaire dans une langue familière, et ainsi, de mieux apprendre". Dans ce sens, l’organisation onusienne affirme que le multilinguisme contribue au développement de sociétés inclusives qui permettent la coexistence des cultures, des visions du monde et des systèmes de connaissances, ajoutant qu’une éducation multilingue basée sur la langue maternelle facilite l'accès et l'inclusion dans l'apprentissage pour les groupes de population qui parlent des langues non dominantes, des langues de groupes minoritaires et des langues autochtones. Alors que l’éducation fondée sur la langue maternelle est essentielle pour accompagner un individu vers son plein épanouissement et transmettre les patrimoines linguistiques, 40% des élèves dans le monde n’ont pas accès à l’éducation dans la langue qu’ils parlent ou comprennent le mieux, relève, par ailleurs, Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO dans un mot de circonstance publié sur le site de l'organisation. "Il est donc crucial que cet enjeu linguistique soit pris en compte dans la nécessaire transformation de l’éducation, que l’UNESCO a portée tout au long de l’année 2022, avec en point d’orgue le Sommet sur la transformation de l’éducation, convoqué par le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, en septembre dernier", souligne Mme Azoulay. Sur le plan international, cette journée vient donc reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion et l'accent mis par les objectifs de développement durable sur le fait de ne laisser personne de côté. Quant au choix du thème de cette année, il vient s'aligner sur les recommandations formulées lors du Sommet sur la transformation de l'éducation, où l'accent a également été mis sur l'éducation et les langues des peuples autochtones. Au Maroc, le dynamisme du multilinguisme et la diversité culturelle représentent un atout important pour l’intégration culturelle et l’évolution sociale, d'autant plus que les acteurs publics s’engagent à promouvoir et à encourager la diversité linguistique et le multilinguisme à travers divers programmes et initiatives. En effet, la Constitution de 2011 au Maroc a reconnu le multilinguisme comme un élément fondamental du pays. Elle dispose, dans son article 5, que "l'amazigh constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception". Proclamée par la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 1999, la Journée internationale de la langue maternelle permet d'attirer l'attention sur les questions linguistiques mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde.