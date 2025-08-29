Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

José Mourinho remercié par Fenerbahçe

Vendredi 29 Août 2025

Autres articles
Le club turc de Fenerbahçe, éliminé mercredi soir en barrage de la Ligue des champions face à Benfica, a annoncé vendredi se séparer de son entraîneur portugais José Mourinho.

"Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle A depuis la saison 2024-2025", a indiqué le club stambouliote dans un communiqué, deux jours après une défaite 1-0 sur le terrain du Benfica (0-0 à l'aller).

Le Portugais, nommé entraîneur de Fenerbahçe en juin 2024, n'avait pas réussi la saison passée à faire renouer les "Canaris" stambouliotes avec le titre en championnat, qui leur échappe depuis 2014.

L'ex-entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de l'Inter Milan, vainqueur notamment de deux Ligues des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter Milan), a connu plusieurs déboires en Turquie.
En avril, il avait agrippé le visage de l'entraîneur du club rival de Galatasaray après un derby perdu en Coupe de Turquie.

Le Portugais avait déjà écopé deux mois plus tôt de quatre matches de suspension et d'une amende pour des propos tenus à l'issue d'un match de championnat face à Galatasaray.
Le "Special One" avait alors accusé le quatrième arbitre de la rencontre -- et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs -- de favoriser le triple champion de Turquie en titre Galatasaray.
 

Libé

Lu 51 fois

Tags : Fenerbahçe, José Mourinho

International

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Tour d'Europe des stades : L'Italie et l'Allemagne se lancent

22/08/2025

Donald Trump : Le tirage au sort du Mondial-2026 de football aura lieu en décembre à Washington

24/08/2025

Dortmund recrute Chukwuemeka

27/08/2025

Gauff chahutée à l’US Open : Sinner et Swiatek dominateurs

27/08/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication