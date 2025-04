Jérôme Besnard : La coopération entre Paris et Rabat se révèle chaque jour plus nécessaire

La coopération entre Paris et Rabat se révèle chaque jour plus nécessaire dans cette conjoncture mondiale particulière, a souligné, mardi, le politologue français et professeur de droit, Jérôme Besnard.



"Le Maroc est devenu le principal allié économique et stratégique de la France au Maghreb. C'est là une évolution bienvenue qui bénéficie à nos deux pays et qui recueille un large assentiment au sein de la classe politique française", a ajouté M. Besnard invité par la MAP à analyser la dynamique actuelle des relations maroco-françaises à la lumière de l’intense ballet diplomatique, ces dernières semaines, entre les deux pays.



Le politologue français a relevé que ce renforcement des liens entre le Maroc et la France, «qui bénéficie également d'un large consensus aux yeux de l'opinion française», s’inscrit dans la volonté des deux Etats de constituer un tandem au service de la paix et de la stabilité dans le monde.



La diplomatie française a d’ailleurs salué l’engagement du Maroc dans les enceintes multilatérales sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement. M. Besnard s’est dans ce contexte félicité du «succès» de la récente visite à Rabat du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et de celle du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et qui constituent une échéance parmi tant d’autres sur la voie de la concrétisation du nouveau chapitre de la relation France-Maroc.