Jennifer Lopez prête à enflammer le dancefloor

L'échec commercial de l'album "A.K.A" a laissé des traces. Alors, pour son prochain album, Jennifer Lopez a décidé de miser sur ses racines latines. Son prochain disque en espagnol, le premier depuis "Como Ama una Mujer" (2007), s'intitulera "Por Primera Vez" - "Pour la première fois". « Il s'agit de la façon dont nous sommes toujours en train de nous réinventer, de faire l'expérience des choses pour la première fois, peu importe votre âge. Il y a toujours un nouveau départ», a expliqué JLo dans une interview pour HOLA! USA, désireuse d'explorer de nouveaux horizons afin de ne pas se faire oublier du public : « Que je chante ou que je joue la comédie, je me dis "Est-ce que je fais ça mieux qu'avant ? Est-ce que j'ai évolué ? Est-ce que j'avance ?". Personne ne veut faire la même chose encore et encore, et rester bloqué».

Pour se renouveler, Jennifer Lopez a fait appel à de nombreux artistes : son ancien mari Marc Anthony, qui endosse le rôle de producteur exécutif, le groupe cubain Gente de Zona, avec qui elle partage le brûlant "Ni Tú Ni Yo", le très populaire Nicky Jam ou Wisin, avec lequel la chanteuse a enregistré son dernier single en date "Amor Amor Amor". Malgré un clip visionné 60 millions de fois en deux mois, le titre est passé complètement inaperçu dans les classements. Alors, pour inverser la donne, Jennifer Lopez est revenue avec un nouvel extrait baptisé "Us".

Interprété dans la langue de Shakespeare comme "Ain't Your Mama", ce morceau dancefloor ne fait pas dans la demi-mesure. Et pour cause, sa production est signée Skrillex ! Dès les premières secondes, un beat électro vient d'imprimer un rythme effréné tandis que JLo a un coup de foudre pour un bel inconnu qui pourrait bien être le bon... « Could it be us ? » répète-t-elle, le coeur au bord des lèvres, sur le refrain. Un hit potentiel qui semble correspondre à l'esprit de ce prochain album : «Ce que j'aime le plus, c'est que c'est la musique joyeuse. Ça sonne joyeux et festif», a teasé Jennifer Lopez.