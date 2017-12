Jennifer Lopez: Travailler avec son ex, une bonne thérapie

Jennifer Lopez a étonné beaucoup de monde en travaillant avec son ex-mari et père de ses enfants, Marc Anthony. Elle explique pourquoi ça a été tout sauf négatif.

Jennifer Lopez a prouvé qu’on pouvait rester ami avec son ex, et bien plus et que c’est pour le meilleur! Elle a déclaré sur le podcast Viva Latino que travailler avec Marc Anthony, le père de ses enfants dont elle a divorcé, a «réparé» leur relation. Rien que ça!

«Cela a réparé certaines parties de notre relation qui avaient été fracturées par notre mariage et notre divorce, et ça nous a fait redevenir amis», a-t-elle expliqué.

En effet, Jennifer Lopez a tout d’abord été amie pendant très longtemps avant de se mettre en couple avec Marc Anthony!

«On s’est rencontré à la base parce que nous avons travaillé ensemble. C’est comme ça qu’on s’est connu. Du coup, on s’est souvenu qu’on était avant tout sur la même longueur d’onde au niveau musical», a-t-elle ajouté, précisant: «Et c’est de ça que l’album est sorti». Un album en espagnol intitulé «Por Primera Vez», dans lequel on pourra notamment retrouver le titre “Amor, Amor, Amor”.