Jennifer Lawrence sur Harvey Weinstein : "J’ai eu envie de le tuer"

Connue pour sa franchise et son franc-parler, Jennifer Lawrence n’y va pas de main morte lorsqu’il s’agit de dire ce qu’elle pense.

Invitée de l'émission «60 Minutes» sur la chaîne américaine CBS, l’actrice de 27 ans a tenu des propos très durs à l’égard d’Harvey Weinstein. Bien qu’elle ait affirmé que le producteur déchu ne l’avait jamais agressée sexuellement, la jeune femme ne cache pas sa déception et n’hésite pas à employer des termes très violents.

«Ce qu’il a fait est criminel et déplorable et lorsque l’affaire est sortie et que j’en ai entendu parler j’ai eu envie de le tuer», déclare la star. «La façon dont il a détruit la vie de tant de femmes. Je veux le voir en prison», continue-t-elle, visiblement très énervée contre Weinstein.

Depuis plusieurs semaines, Jennifer Lawrence se retrouve régulièrement au cœur de l’affaire, qui secoue tout Hollywood ces derniers mois.

En 2012, l’actrice a travaillé avec Harvey Weinstein sur «Happiness Therapy», film qui lui a d’ailleurs valu l’Oscar de la meilleure actrice.

A l’époque, le producteur était à la tête d’un empire et nul doute de ses agissements. Lorsque l’affaire a éclaté, J.Law a avoué n’avoir jamais vu de comportement inapproprié de la part de Weinstein. Des propos élogieux que les avocats de l’accusé n’ont pas hésité à utiliser pour défendre leur client, ce qui n’a guère plu à l’actrice.

Après avoir exprimé son mécontentement quant à cette ligne de défense douteuse, la star continue de montrer sa colère et la haine qu’elle porte désormais au producteur.