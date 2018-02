Jennifer Lawrence se ridiculise dans l'avion

Dimanche 4 février 2018, avait lieu le 52e Super Bowl entre les Eagles de Philadelphia et les Patriots de New England. Chaque année, la finale de la Ligue nationale de football américain est suivie par des milliers de spectateurs à travers les États-Unis, et est synonyme de fête et de décadence à l'instar de son show de la mi-temps, animé cette année par Justin Timberlake. Si les Patriots étaient les grands favoris du match en raison de leur record de la plus longue série de victoires dans l'histoire de ce sport, il semble que tout le monde n'était pas d'accord avec cette prédiction. Notamment Jennifer Lawrence qui a improvisé un discours de soutien à leur rivaux, les Eagles, en plein vol Delta Air Lines.

Dans une vidéo publiée par une de ses amies sur Instagram, l'actrice oscarisée a monopolisé le téléphone de service de l'avion afin d'encourager son équipe préférée : « Bonjour tout le monde, ce n'est pas le pilote qui vous parle, c'est Jennifer Lawrence. Nous somme le 4 février, c'est le jour du Super Bowl et nous savons tous ce que cela veut dire. Est-ce que je pourrais avoir un 'Fly Eagles Fly' ?». Non seulement, Jennifer Lawrence ne récolte que très peu de réactions dans l'auditoire, mais elle est même arrêtée par une hôtesse avant la fin de son message. Un échec qui pousse à espérer que l'actrice ne se reconvertira jamais en chauffeur de salle.