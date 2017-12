Jennifer Lawrence dure avec ses fans

Pour une star de la carrure de Jennifer Lawrence, il est presque impossible de passer inaperçue et donc d’éviter tout contact avec ses fans et c’est bien ce qui l’ennuie. Non pas qu’elle ait quelque chose contre eux en particulier, mais elle n’a juste pas envie d’interagir plus que ça avec son public.

Du coup, elle met au point des stratégies d’évitement comme elle l’a confié à Variety. «Quand j’entre dans un lieu public, je deviens incroyablement impolie. Je me transforme en mur. C’est la seule façon de me défendre», explique-t-elle.

Mais comme le rappelle Jennifer Lawrence, elle n’est pas la seule à être contrainte d’adopter ce genre de comportement. Une de ses amies, Amy Schumer, a tout autant de mal à refréner ses fans avides de selfies et d’autographes.

« Ils croient juste qu’ils sont votre meilleur ami », ajoute Jennifer Lawrence.