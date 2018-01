James Franco violemment taclé par Scarlett Johansson

Scarlett Johansson a vivement critiqué l'hypocrisie de James Franco durant la «Marche des femmes» à Los Angeles qui a eu lieu dernièrement. L'acteur, qui a soutenu les femmes dans leur combat contre les violences qu'elles subissent, est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle.

C'est la deuxième fois que Scarlett Johansson prend la parole à la «Marche des femmes». L'an dernier, elle avait fait un discours pour sauver le planning familial menacé par l'administration de Donald Trump. Cette année, elle a défilé avec des milliers d'autres manifestantes dans les rues de Los Angeles sous la bannière du mouvement «Time's Up» contre les violences subies par les femmes. Elle est de nouveau montée sur la tribune pour une allocution qui a été vivement applaudie.

Durant son discours, elle a notamment critiqué vivement l'acteur James Franco sans le nommer. «Comment une personne qui a pu publiquement soutenir une organisation qui aide et soutient les victimes d'agression sexuelle peut-elle en privé s'attaquer à des gens qui sont sans défense? Je veux récupérer mon pins», a lancé l'actrice de 33 ans.

Un attaché de presse a confirmé au magazine «People» que la comédienne faisait bien référence à James Franco. Ce dernier s'était rendu aux Golden Globes début janvier vêtu de noir et arborant le pin's «Time's up» pour soutenir les femmes. Mais après sa victoire à la cérémonie, l'acteur de 39 ans a été visé par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, dont certaines de ses anciennes élèves. Des accusations qu'il réfute. «Dans la vie, je suis fier d'assumer les choses que j'ai faites. J'ai besoin de le faire pour me sentir bien. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui cloche qui a besoin d'être changé, je mets un point d'honneur à le faire. Les choses que j'ai vues sur Twitter ne sont pas exactes mais je soutiens les personnes qui dénoncent et qui peuvent parler parce qu'elles n'ont pas pu parler pendant si longtemps. Je ne veux pas les faire taire», avait-il dit pour se défendre.