Jack Lang : Nous présenterons 120 chefs-d’œuvre de l’IMA au Musée Mohammed VI

Je souhaite que les relations entre le Maroc et la France se réchauffent à nouveau. Ce sont deux pays qui, dans leur profondeur, s'apprécient et s'aiment

Moi, j'espère bien.Non, on peut en faire un sur l'Asie mais qu'on le fasse séparément. Comme vous le voyez d'ailleurs dans nos activités, on n'est pas strictement enfermé dans des frontières. Aucun pays ne doit être enfermé dans ses frontières. Il y a des sujets que nous traitons ici et qui incluent d'autres pays, en particulier l'Iran. L’exposition sur les jardins de l’Orient qui a été un grand succès, a inévitablement associé les jardins perses -en lien avec les jardins arabo-musulmans.Ça existe, ce sont des faits qui existent, de même qu’il existe des islamistes. Il y a partout des extrémistes. Globalement, si vous voulez personnellement, je suis un optimiste inoxydable, je pense que ce pays est un pays qui a toujours su entremêler les cultures, les savoirs et les populations et c'est ce qui fait son génie propre. Je dirais même que je suis très confiant. Vous savez, comme je dis quelquefois à mes amis, qu’en 1920, entre les deux guerres, le racisme anti-italien était colossal. Ils étaient traités comme des bêtes, insultés comme les voleurs. Aujourd'hui toutes ces familles sont intégrées, on ne fait même pas attention à la consonance des noms. Je suis optimiste parce que je vois que beaucoup de médecins, de chercheurs, de professeurs et d'écrivains originaires directement ou indirectement de pays du Sud sont pleinement intégrés à la société.D’ailleurs, souvent on ne prête même plus attention aux noms. A la radio, c'est très impressionnant à écouter ou à voir à la télévision il y a des Mohamed, Fatima … on ne prête pas attention aux noms. Il y a malheureusement des poches de racisme c'est certain, racisme antisémite, aussi racisme anti-islamique, anti-arabe, anti-islam. Je crois que le gouvernement prend des mesures. Je crois que le président Macron a une vision qui est à mon avis meilleure que dans le passé, parce qu’il dit aux musulmans, organisez-vous vous-mêmes. Ce n’est pas à l'Etat français d’ordonner, on n'est plus à l'époque de Napoléon. L’Etat vous donnera un coup de main. Je pense que c’est un vrai respect, pas une tutelle que je trouvais toujours personnellement un peu humiliante.Il y a des ondes d’extrême droite, vous évoquiez, certaines chaînes, ça c’est inacceptable, c'est contraire à la constitution, c'est contraire à la loi et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Une chaîne comme CNEWS est une chaîne de propagande, c'est contraire à la constitution. Le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a affirmé le caractère constitutionnel du principe de pluralisme. C’est contraire au pluralisme et d'ailleurs j'ai noté que la ministre de la Culture l'a évoqué dans un entretien à France Inter. Je m'en réjouis et j'espère que l'organisme chargé d’assurer la régulation des médias, l’ARCOM, prendra des mesures ou a déjà pris des mesures.Oui, mon projet, c'est le projet de l'Institut du monde arabe. Je ne dirais pas que pour les 3 ou 4 ans qui viennent, tout est prêt mais pratiquement. Voici les expositions à venir : la Palestine au mois de mai avec un projet très original à la fois sur l’histoire et sur la créativité palestinienne contemporaine. Il y a un projet sur les parfums d'Orient à l'automne, un autre sur les artistes femmes saoudiennes.Je trouve que le musée actuel est très beau, remarquablement présenté et d'ailleurs ce qui est toujours très émouvant, c'est de constater que beaucoup de jeunes viennent dans ce musée. Par exemple, on a envie, on a le désir de connaître et de comprendre l'histoire des pays arabes, l’histoire de la culture arabe, l'histoire de la langue arabe. Un musée vivant est capable de se reconfigurer. Alors pour cette reconfiguration, un déclic s'est produit avec la donation d'une grande collection de collectionneurs franco-libanais : M. Claude et France Lemand sont des gens passionnés. On a reçu 1800 œuvres, c'est colossal. L’exposition organisée au Maroc en présentera 120.Alors, avec monsieur Eric Delpont et Mme Bondil, nous avons décidé de redessiner le musée. J’ai obtenu du président de la République, de l'ancien Premier ministre M. Castex et de Mme Rima Abdu Malak un crédit. C’était une première d'ailleurs.Oui et c'est parti c'est parti ! Le musée de l'Institut du monde arabe sera le premier et le plus important musée d'art moderne et contemporain en Occident ayant un rapport avec le monde de l’art.J’agis d'ailleurs. J'ai agi par exemple pour l'histoire des visas, qui est réglée maintenant. J'en avais parlé en son temps, dans ce bureau même, au Président de la République. Il était venu visiter l'exposition « Khéops ». Il a voulu qu'on bavarde un peu de ce sujet et d'autres. Il en a pris d’ailleurs conscience par lui-même. On ne peut pas parler de francophonie quand on empêche des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs et des artistes de venir en France. Alors, ils préfèrent l'Espagne, l'Angleterre et les Etats-Unis. En bref c’est absurde, je me réjouis que cette question soit réglée, et d'après ce que je comprends des mesures sont prises pour que l'attribution des visas soit accélérée. Pour le reste je mène une diplomatie discrète, mais parfois efficace.Plus que jamais, la culture, le savoir et l’éducation doivent contribuer à la diplomatie. C’est au Maroc que les instituts français sont les plus forts et les plus présents.Comme je suis optimiste, je vous l'ai dit, avec le printemps, on verra autre chose dans les relations entre les deux pays.