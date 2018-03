J.LO “re” convolera en justes noces

Cela va bientôt faire un an que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez filent le parfait amour ! En couple depuis mars 2017, les deux tourtereaux seraient visiblement sur le point de sceller leur union... du moins c'est la rumeur qui court sur la toile depuis quelques heures puisque le couple a été aperçu en plein shopping intensif dans une luxueuse bijouterie de Los Angeles. Si J-Lo s'est longuement attardée sur les bagues de fiançailles en diamant, Alex, lui, semblait plus heureux que jamais de voir sa belle s'extasier pour si peu...

Le mariage serait en effet la suite logique des choses puisque leurs enfants respectifs (Alex est papa de deux filles et Jennifer est maman des jumeaux Max et Emme) s'entendent à merveille et la famille recomposée en fait rêver plus d'un!

Mais l'interprète de "Get Right" est-elle prête à sauter le pas pour la quatrième fois ? En effet, à 49 ans, la bomba latina a déjà été mariée trois fois par le passé ! Il y a eu deux mariages express, le premier avec Ojani Nos (1997-1998) et le second avec son danseur Cris Judd (2001-2003) et une union longue qui a engendré la naissance de ses jumeaux, celle bien sûr avec Marc Anthony (2004-2014). Reste à savoir si Alex Rodriguez sera assez convaincant pour la persuader de rendre leur idylle plus officielle que jamais.