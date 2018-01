Insolite : Victimes du GPS

Trois personnes, qui circulaient en voiture dans une ville du nord-est des Etats-Unis, ont terminé leur course dans le lac Champlain, après avoir fait aveuglément confiance aux indications de leur application mobile, selon la police locale.

Interrogé par la police, le conducteur a expliqué qu'il "suivait les indications du GPS" dans la ville de Burlington, à une heure de la frontière canadienne, selon le rapport dont l'AFP a eu copie.

"La seule partie visible du véhicule était le pare-chocs arrière", souligne le rapport, précisant que le reste de la voiture s'était enfoncé dans l'eau. Le policier qui a rédigé le rapport sur l'accident estime que le conducteur "n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue au moment de l'incident".

La météo pourrait expliquer en partie la mésaventure, la ville étant au moment de l'accident baignée sous "forte pluie et un léger brouillard".

Selon les médias américains, le conducteur utilisait l'application Waze, qui permet, en utilisant les coordonnées GPS, d'assister les automobilistes en proposant des trajets alternatifs pour éviter les embouteillages et même, ironie du sort, un contrôle de police.

Un porte-parole de Google, le géant américain qui détient l'application, n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi la voiture a fini sa course dans un lac. "Les cartes de Waze sont mises à jour avec des millions de modifications pour s'adapter quotidiennement aux conditions routières", a-t-elle affirmé à USA Today. Google n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

La porte-parole de Google a quand même donné un conseil de bon sens aux conducteurs, en les encourageant "à garder un oeil sur la route et à faire bon usage de toutes les informations disponibles sur leur environnement pour prendre les meilleures décisions en conduisant". Autrement dit, lever le nez du GPS.