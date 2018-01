Insolite : Traque contre un éléphant

Des dizaines de gardes forestiers et des employés municipaux ont lancé une vaste opération de traque, dans une province à l’Est de la Thaïlande, contre un éléphant sauvage qui terrorise de nombreux villages par ses raids nocturnes durant lesquels il a déjà tué quatre personnes.

Le pachyderme, un gros mâle qui a quitté son troupeau dans une réserve naturelle, a élu domicile dans une dense zone forestière à proximité des villages où il s’attaque régulièrement aux plantations des fermiers, indiquent les autorités de la localité Sa Kaew (est), précisant que l’éléphant a déjà tué quatre personnes.

Les autorités locales ont mobilisé des dizaines de personnes, des gardes forestiers et des employés de la municipalité, pour traquer l’animal afin de le repousser vers la réserve ou le neutraliser.

La difficulté consiste à localiser l’éléphant agressif qui se déplace constamment et attaque de nuit en divers endroits avant de se fondre dans la dense jungle tropicale.

Les autorités locales ont avisé les villageois de la région du risque des attaques du pachyderme et communiqué son signalement afin de ne pas le confondre avec les éléphants domestiqués inoffensifs.

Ils ont également fait appel aux éléments de l’armée déployés dans cette région frontalière pour aider à localiser l’animal qui risque de faire de nouvelles victimes.