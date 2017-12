Insolite : Homicide involontaire

Une Américaine de 20 ans a plaidé coupable d'avoir tiré à bout portant sur son petit ami tandis qu'il serrait contre son torse une encyclopédie, croyant que le livre arrêterait les balles. Monalisa Perez a plaidé coupable d'homicide involontaire et a accepté de purger une peine de six mois d'emprisonnement. La peine doit encore être confirmée par un juge du Minnesota en début d'année prochaine, ont rapporté mardi des médias locaux.

Pedro Ruiz, 22 ans, avait convaincu en juin sa petite amie de lui tirer dessus tandis qu'il se protégeait avec un livre épais. Le couple aspirait à devenir des stars d'Internet et espérait que la vidéo fasse décoller leur chaîne YouTube.

"Pedro et moi allons probablement enregistrer l'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées", avait écrit la jeune femme le jour-même sur Twitter. "SON idée, pas la MIENNE".

Le jeune homme, qui a reçu une balle dans la poitrine, est mort sur le coup, un drame filmé par les caméras GoPro qu'il portait. Selon la police, Ruiz aurait montré à la jeune femme une autre encyclopédie, pénétrée mais pas traversée par une balle, pour lui prouver que le livre le protégerait.

Selon l'accord passé avec les procureurs, Monalisa Perez purgera trois mois de prison par période d'un mois sur une durée de trois ans, puis les trois autres mois restant en résidence surveillée, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

Le couple, parents d'une fillette de trois ans, avait créé une chaîne sur le site YouTube, "La MonaLisa", sur laquelle ils racontaient leur vie quotidienne.

Au moment du drame, Monalisa Perez était enceinte de leur second enfant.