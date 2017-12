Insolite : Facture salée

Un opérateur thaïlandais de téléphonie mobile a suspendu la ligne de 100.000 de ses abonnés, tout en leur envoyant des SMS leur réclamant le paiement de factures qui se chiffrent à des millions de dollars.

Une cliente lésée a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers jours en postant un message reçu de l'opérateur DTAC lui signifiant la suspension de sa ligne et lui réclamant le règlement d’une facture avec le montant hallucinant de 461 milliards de bahts (environ 14 milliards de dollars).

Interpellée par le régulateur du secteur, la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC), la société DTAC a expliqué qu’un problème technique, du à un dysfonctionnement de son système informatique, a été à l’origine de cet incident et que ses techniciens sont parvenus à rétablir le bon fonctionnement du service.

Pour se faire pardonner l’impair, qui a incommodé sa clientèle outrée de se retrouver privée de communication et surtout d’accès à l’Internet, l’opérateur a offert aux clients lésés un bonus de 50 minutes de communication gratuite et 500 Mo de connexion Internet.