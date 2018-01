Insolite : Buffalo remercie Cincinnati

Les Buffalo Bills avaient besoin d'un coup de pouce des Cincinnati Bengals pour atteindre les play-offs de la Ligue nationale de football américain (NFL): ils les ont remerciés jeudi en leur faisant parvenir un festin d'ailes de poulets.

Les Bills avaient promis une récompense de choix aux Bengals et ils ont tenu parole: ils leur ont envoyé des spécialités gastronomiques locales, à savoir 1440 ailes de poulet, 40 kilos de céleris, 14 kilos de carottes, 34 litres de sauce épicée et 22 litres de sauce au bleu.

Les Bills avaient en effet besoin pour se qualifier pour la première fois depuis 1999 pour les play-offs NFL d'une victoire de Cincinnati à Baltimore dimanche dernier.

Les Bengals, déjà éliminés de la course aux play-offs, se sont imposés 31 à 27 sur le terrain des Ravens et cette victoire, conjuguée à celle des Bills face aux Miami Dolphins (22-16) a mis fin à une attente de 19 années pour Buffalo.

Les Bills affronteront les Jacksonville Jaguars.

Leurs supporteurs ont également remercié le quarterback de Cincinnati Andy Dalton qui a offert la victoire à son équipe dans les dernières secondes du match contre Baltimore: près de 14.000 d'entre eux ont fait des dons à sa fondation pour une valeur totale de 315.000 dollars.