Insolite : ​Quand le cambrioleur appelle la police

Un cambrioleur suédois a fini par appeler la police à la rescousse, après s’être retrouvé avec un pied à l'intérieur d'une fenêtre du deuxième étage, alors qu'il essayait de s’infiltrer dans une discothèque.

Le malheureux larron a été appréhendé par la police, lundi matin vers dix heures, le pied coincé à l'intérieur de la fenêtre d’une bâtisse de la ville d'Örebro, où il comptait commettre son forfait.

"La police et les services de secours sont allés sur les lieux et il était évident qu'il essayait d'entrer par effraction, et maintenant il a été arrêté", a déclaré Jan-Åke Sjöström de la police locale.

Le manager de la discothèque, Albin Öhrn, a conjecturé que le malfrat semble avoir introduit son corps, ses mains et une de ses jambes dans la pièce du dernier étage, avant de se retrouver avec un pied coincé dans une partie de la fenêtre.

"Nous pouvons voir les traces de ses mains dans la pièce et une trace de son pas. Nous avons toujours sa chaussure ici. C'est vraiment drôle. On dirait qu’il n’était pas un voleur doué !", a-t-il ironisé.