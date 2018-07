El Kajoui à Malaga

L’international marocain Munir El Kajoui (29 ans) a signé pour le FC Malaga, a indiqué jeudi le club espagnol dans un communiqué publié sur sa page web.

"Le gardien de but Munir El Kajoui a signé pour le FC Malaga après la fin de son contrat avec Numancia CD. Il devait être présenté vendredi au stade de La Rosaleda", a précisé le club andalou, relégué la saison dernière en deuxième division après dix années passées dans l’élite du football espagnol. Il s’agit du troisième joueur recruté par le FC Malaga pour la saison 2018-2019, poursuit le communiqué, ajoutant que l’international marocain a passé ce jeudi sa visite médicale avec le club andalou.

Munir El Kajoui rejoint ainsi au FC Malaga ses deux compatriotes, le milieu de terrain Badr Boulahroud, qui vient de signer pour le club espagnol pour les trois prochaines saisons, et l'attaquant Youssef En-Nesyri, qui évolue dans l'équipe depuis 2015.



Arrivée d’El Kaabi en Chine

Le club Hebei China Fortune a annoncé officiellement, jeudi, que l’attaquant marocain Ayou El Kaabi a rejoint ses rangs.

L'international marocain Ayoub El Kaabi, qui évoluait comme attaquant de la Renaissance Sportive Berkane (RSB), a été transféré au Hebei China Fortune pour 6 millions d'euros, avait annoncé auparavant son désormais ex-club. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de 2 ans et demi après un "accord définitif" entre les deux clubs. L’attaquant marocain a exprimé son enthousiasme pour sa nouvelle carrière en Chine tout en affirmant qu’il est disposé à donner le meilleur en tant qu’attaquant au sein de son nouveau club, rapporte l’agence Chine nouvelle.

El Kaabi a été révélé durant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2018. Grand artisan de la victoire du Maroc, il avait été élu meilleur joueur et meilleur buteur (9 buts).

Ayoub El Kaabi a été titulaire de la sélection nationale au Mondial 2018 en Russie.



Défaite des U15



La sélection nationale U15 a perdu face à son homologue nigériane sur le score de trois buts à deux, jeudi 19 juillet en match de la première journée du tournoi de football des Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018).

Les deux réalisations des Nationaux ont été inscrites par Mehdi Maouhoub (9e) et Mohamed Radid (22e).

Lors de la deuxième journée, lundi 23 juillet, l’équipe nationale affrontera la sélection de Djibouti.