Open du Maroc de beachvolley



La ville d'Agadir accueillera du 22 au 29 juillet la troisième édition de l'Open du Maroc de beach-volley, une épreuve du World Tour de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), qui organise cette compétition internationale placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, indique que 57 sélections prendront part à l'épreuve.

La première édition (5 étoiles) a été marquée par la participation de 30 pays et a connu la victoire de la sélection allemande après avoir battu le Brésil en finale par 2 sets à 1, ajoute le communiqué.

La deuxième édition, qui a vu la France sacrée après sa victoire face au Qatar, a connu un engouement plus fort et a été retransmise par les télévisions de nombreux pays, relève le communiqué, notant, par ailleurs, que le Maroc est le seul pays africain qui organise une épreuve du World Tour de la FIVB.



Décès Mohamed El Khalidy



L'ancien gardien de but du Wydad de Casablanca Mohamed El Khalidy, alias "Yachine", est décédé, mercredi après-midi, dans la métropole, à l’âge de 75 ans, apprend-on auprès de sa famille.

Le défunt s’était rendu célèbre, dans les années 1960, par son agilité et ses parades spectaculaires dans la cage du prestigieux club casablancais, d’où son surnom qui faisait référence au keeper légendaire de l’Union soviétique Lev Yachine.

Mohmed El Khalidy, qui a aussi défendu les couleurs de l'équipe nationale, a remporté deux titres de champion national et une Coupe du Trône, dans l'une des périodes les plus fastes de l'histoire des Rouge et Blanc. Après une brillante carrière sportive, il va signer un exploit inédit dans le domaine de l'encadrement. En 2006, il prendra la direction de l’école de formation des gardiens du WAC, dont la création constituait une première au Maroc.