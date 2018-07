Sanctions



La Commission d'éthique relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie et a décidé ce qui suit:

- Suspension de Mme Rabab Ailal, secrétaire administrative du club municipal féminin de Laâyoune (CMLF) pour une année ferme et interdiction de toutes activités liées au football pour insultes et tentative de violence pendant et après le match entre le CMLF et l'AS FAR le 5 mai 2018 au stade Sidina Belkheir d'Agadir en menaçant les joueuses de l'AS FAR de ne pas quitter le stade. La commission a décidé de classer l'affaire vis-à-vis de Mme Khadija Ila, trésorière et présidente déléguée du CMLF pour absence de preuves.

- Classer l'affaire portée par l'Ittihad Riadi de Tanger à l'encontre de l'Olympique club de Khouribga (OCK) pour absence de preuves dans la plainte déposée selon laquelle son joueur Thyon Asinou aurait été victime d'insultes racistes de la part des supporters de l'OCK.

-Classer l'affaire portée par la Jeunesse Assilah et le club Amal El Hajeb à l'encontre de Widad Jivent Tanger et le club Renaissance Taourirt pour absences de preuves.

- Classer l'affaire portée par le club Tihad Riadi Ait Melloul à l'encontre de Nejm Chabab de Casablanca et l'Union sportive de Témara pour absences de preuves.



Lauréats



La Direction technique nationale (DTN) a dévoilé les noms des détenteurs du certificat d'entraîneur-préparateur physique de football (CEPPF) pour exercer au sein des clubs D1.

Cette liste comprend vingt huit préparateurs physiques ayant bénéficié de sessions de formation au Centre national de football (CNF) de Maâmora alors que cinq autres ont obtenu le CEPPF après validation des acquis lors de leur expérience sur le terrain.

- Liste des nouveaux entraîneurs-préparateurs physiques:

Taibi Lagrouni (major de promotion), Safaa Abouhani, Adil Ben Osmane, Rachid Blej, El Ghrabi Mehdi, El Ouradighi Samir, El Yaagiubi El Habib, El Firiti Mustapha, Fetah Rachid, Houbbi Mohamed Amine, Koutaya Ayoub, Laaouam Mohamed Amine, Lagrouni Taibi, Manfalouti Brahim, Menziani Mounir, Moustadif Abdelaziz, Nasri Rachid, Ouajou Driss, Ouartassi Brahim, Rachouk Abdelhak, Radi Abdelkader, Rakibi Bouchta, Razzouk Othmane, Riani Youssef, Saidi Soufiane, Talkoucht Yassine, Terrab Marouane, Youssefi Leila, Zidine Mohamed.

- Liste des cinq candidats ayant obtenu le certificat par validation des acquis de leur expérience :

Atifi Jaafar, Alaoui Slimani Abdelali, Belmahdi Abdellatif, El Moutaqui Abdeljabbar, Laftouh Abdelatif.