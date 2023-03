Industries manufacturières. L’indice des prix à la production reprend de la hauteur après trois mois d’affilée de baisse

Après avoir enregistré trois mois consécutifs de baisse, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a repris de la hauteur en début d’année 2023.



En effet, selon les données publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de janvier 2023 par rapport au mois de décembre 2022.



Pour rappel, cet indice avait accusé une baisse de 0,8% en glissement mensuel au douzième mois de l’année écoulée et un recul de 0,2% au cours du mois de novembre 2022 par rapport au mois précédent. En octobre 2022, le même indice avait enregistré une baisse de 0,1% par rapport au mois de septembre 2022.



D’après les explications du Haut-commissariat, la hausse observée au premier mois de l’année en cours est justifiée par l’augmentation des prix de la «Fabrication de produits à base de tabac» de 8,4%, de l’«Industrie automobile» et de la «Fabrication de produits métalliques» (0,9%), de l’«Industrie chimique» (0,4%), de l’«Industrie alimentaire» (0,2%), de l’«Industrie d’habillement» (0,8%), de l’«Industrie du textile» (0,6%) et de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» (0,1%).



Cette évolution s’explique aussi par la baisse de 1,4% des prix de la «Métallurgie» et de 0,2% de la «Fabrication d’équipements électriques», indique l’organisme public dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois de janvier 2023.



A titre de comparaison, la précédente hausse (0,1%) -qui remonte au mois de septembre 2022, avait été attribuée d’une part à la hausse de 0,2% des prix de l’«Industrie alimentaire» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique»; et d’autre part à la baisse de 0,3% des prix de la «Métallurgie», de 0,5% du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» et de 0,1% de l’«Industrie chimique» et de l’«Industrie d’habillement ».



Il importe de rappeler que la baisse enregistrée en décembre dernier résultait du recul de 3,9% des prix de l’«Industrie chimique», de 2,2% de la «Métallurgie» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique».



Cette baisse était aussi liée à la hausse de 0,2% des prix de l’«Industrie alimentaire» et de la «Fabrication d’équipements électriques», de 0,4% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,1% de l’«Industrie de textile».



En ce qui concerne la baisse de l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» observée au cours du mois de novembre, le Haut-commissariat précise qu’elle était due à la baisse de 1,2% des prix de la «Métallurgie», de 0,6% de l’«Industrie alimentaire» et de l’«Industrie d’habillement», de 0,1% de l’«Industrie chimique» et de 0,3% de l’«Industrie de textile» et de la «Fabrication de boissons».



Dans une note d’information d’alors du HCP, elle avait été également justifiée par la hausse de 3% des prix de la «Fabrication des machines et équipements» et de 0,3% de la «Fabrication d’équipements électriques».



Quant au recul enregistré au cours du mois d’octobre de la même année, l’institution publique l’avait expliquée par la baisse de 1,9% des prix de la « Métallurgie », de 0,2% de l’«Industrie chimique », de 0,3% de la « Fabrication d’équipements électriques » et de 0,1% de l’«Industrie de textile ».



Un lien avait été en outre établi entre cette baisse d’alors et la hausse de 0,4% des prix de l’«Industrie alimentaire» et du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège», de 0,2% de l’«Industrie automobile» et de la «Fabrication des machines et équipements», de 0,6% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,1% de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» et de la «Fabrication de produits informatiques».



Selon les données rendues publiques récemment par le HCP, au cours du mois de janvier 2023, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation, comme en décembre de l’année écoulée.



Alain Bouithy