Industries manufacturières : L’indice des prix à la production poursuit sa tendance baissière à fin juillet 2025

Pour le quatrième mois consécutif, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a poursuivi sa tendance baissière à fin juillet 2025.



Selon les statistiques publiées récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une baisse de 0,1% au septième mois de l’année en cours, après les replis successifs observés en avril (-0,2%), mai (-0,1%) et juin (-0,1%).



Il convient de souligner que la série de baisses enregistrées au cours de ces quatre derniers mois est intervenue après les hausses modestes observées en janvier (+0,1%) et mars (+0,1%).



Dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois de juillet 2025, le Haut-commissariat justifie cette baisse par le recul des prix de 0,4% des «Industries alimentaires», de 0,2% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,3% de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique».



Cette variation résulte également de la hausse des prix de 0,1% de la «Fabrication d’équipements électriques» et la «Fabrication de produits métalliques» et de 0,3% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», selon l’institution publique.



A titre de rappel, la baisse de l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» enregistrée au cours du mois précédent (juin 2025) avait été attribuée à la baisse des prix de 0,4% des «Industries alimentaires» et de 0,8% de la «Fabrication de machines et équipements».



Dans sa précédente note d’information, l’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc avait également justifié cette variation par la hausse des prix de 0,9% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,2% de la «Métallurgie».



Rappelons également que la baisse enregistrée en mai résultait de la baisse des prix de 0,7% des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication de meubles», de 0,2% de la «Métallurgie» et de 0,1% de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» ainsi que de la hausse des prix de 0,6% de l’«Industrie d’habillement», de 0,1% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de l’«Industrie du textile».



Il convient de rappeler que la première baisse de l’année de l’indice des prix à la production de ce secteur avait été enregistrée en février (-0,1%). Et, selon les explications du HCP, elle résultait de la baisse des prix de 1,0% des «Industries alimentaires», de 1,6% de la «Métallurgie» et de 0,7% du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège».



Dans sa note d’information d’alors, l’institution avait également justifié cette variation par la hausse des prix de 1,9% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 1,6% de l’«Industrie du papier et du carton», de 0,9% de la «Fabrication de boissons», de 0,3% de la «Fabrication de produits métalliques», de 0,2% de la «Fabrication de meubles» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et la «Fabrication de produits informatiques».



En juillet 2025, les données montrent que l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» a connu une augmentation de 0,1% au cours du mois de juillet 2025.

Quant aux indices des prix à la production de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau», ils ont connu une stagnation au cours du mois de juillet 2025.



Alain Bouithy

