Ifrane abrite la compétition nationale de la robotique AUROBAT 2024

L'Université Al Akhawayn d’Ifrane a abrité récemment la 3ème édition de la compétition nationale de la robotique AUROBAT 2024, avec la participation d’une trentaine d’ équipes de différentes régions du Maroc.



Organisée par l’association le Centre d’innovation en technologies d’information pour le développement humain (CITI) et l'association Tawasol pour le Développement de la Technologie (ATDTec), cette compétition tend à encourager les jeunes à pratiquer la robotique, à libérer leur potentiel d'innovation et à cultiver chez eux les compétences et les valeurs du fair-play, d’esprit d’équipe, de solidarité, de partage des connaissances, de protection de l’environnement et de leadership.



Cette compétition à laquelle ont pris part 11 équipes universitaires et 19 autres des cycles de l'enseignement collégial et secondaire qualifiant venues de différentes régions du Royaume, a été placée sous la thématique " la conception d’un robot coccinelle".



Le grand prix de cette compétition dans "la catégorie seniors" a été remporté par l'équipe Mechatronics club de la ville de Mohammedia suivie de l’équipe RoboReines de la ville de Marrakech.



Dans la "la catégorie juniors" , les trois premiers prix ont été décrochés successivement par les équipes " Great idea" –Tiznit et "Coccibot" et "collège Senhaja" de Sefrou.



Par la même occasion, un hommage a été rendu à deux professionnels de la robotique membres de l'association ATDTech, à savoir Brahim Lakhdar et Saleh Hassouni.



AUROBAT est organisé soit dans le cadre de projet de classe ou dans des clubs de robotique ou scientifiques dans les institutions d’éducation, selon les organisateurs.