IWOP, une ampoule éternelle capable de briller pendant 100 ans

Conçues pour fonctionner à court terme, les ampoules achetées dans le commerce sont susceptibles de nous lâcher d'une seconde à l'autre. Voilà pourquoi Benito Muros a mis au point IWOP, une ampoule révolutionnaire garantie sans obsolescence programmée.

C'est en se rendant un jour dans le Parc de Pompiers de Livermore en Californie que cet entrepreneur espagnol a pu observer la célèbre ampoule centenaire allumée sans interruption depuis plus d’un siècle. C'est en la découvrant, qu'une idée géniale a ainsi germé chez Benito Muros. Celle de fabriquer une ampoule de 3,5 Watt faisant appel à la technologie LED et qui pourrait fonctionner à vie. Capable de briller entre 80 et 100 ans, cette ampoule baptisée IWOP (pour I without opsolescense), est aujourd'hui fabriquée et commercialisée en Catalogne et peut être commandée sur Internet pour la somme de 33,88 euros, soit près de 370 dirhams. Une ampoule au coût certes plutôt élevé à l'achat, mais qui en réalité va vous permettre de faire de réelles économies. Car non contente de pouvoir réduire les émissions de dioxyde de carbone de 70%, IWOP permet aussi au consommateur de faire des économies d'électricité de 96,5% par rapport à une ampoule incandescente de 100 Watt et de 68% par rapport à une ampoule basse consommation. De quoi donner envie d'investir dans cette ampoule du futur.