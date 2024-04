INTIS 2024 : La 12ème Conférence internationale sur les nouvelles technologies en mai à Tanger

La ville de Tanger abritera, du 30 mai au 1er juin, la 12ème édition de la Conférence scientifique internationale sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et les données intelligentes (INTIS 2024), a annoncé jeudi l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE).



La conférence scientifique internationale est un événement annuel visant à aborder des questions scientifiques et académiques clés concernant l'intelligence artificielle et les données intelligentes et à fournir un forum aux chercheurs, scientifiques, ingénieurs et praticiens pour présenter les derniers résultats de recherche, idées, développements et applications dans tous les aspects de l'intelligence artificielle et des données intelligentes, lit-on dans une note de présentation de l'université.



La conférence offre également, selon la même source, un espace scientifique riche et de qualité pour l'échange de connaissances et de résultats sur les théories et méthodologies ainsi que les applications de l'intelligence artificielle, fournit une plateforme aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux acteurs industriels liés au sujet de l'événement scientifique pour se rencontrer, échanger des points de vue et des pratiques portant sur les transformations et les développements dans ce domaine scientifique, intellectuel et industriel de pointe.



Des scientifiques de renom participeront à la conférence pour présenter leurs résultats de recherche scientifique, partager leurs projets et expériences industrielles décrivant les progrès significatifs dans le domaine des nouvelles technologies lors de la conférence et pour répondre à la question des mécanismes utilisés par l'intelligence artificielle pour révolutionner les modèles opérationnels, précise-t-on de même source.