Huit morts dans un accident de la route sur la RN11

Province de Taroudant


Libé
Vendredi 29 Août 2025

Huit personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu, jeudi soir, au niveau de la Route nationale N11 à Douar Tarwa Yassine relevant de la commune Bigoudine Caida Argana (province de Taroudant), apprend-on auprès des autorités locales.

Ce drame s'est produit suite à la collision entre un camion de marchandises (légumes) et un taxi de première catégorie à destination de Chichaoua avec sept personnes à bord, ajoute la même source.

Aussitôt informés de l'accident, les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires suite à cet accident ayant causé la mort de 8 personnes sur place. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue du Centre hospitalier régional Hassan II à Agadir.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale sous la supervision du parquet compétent en vue d'établir les circonstances de l'accident.
 


