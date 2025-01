"Hiver chaud", une action de solidarité avec les personnes en situation de précarité à Guercif

Une action de solidarité a été organisée, mercredi à la commune de Houara Ouled Raho, dans la province de Guercif, dans le cadre de la campagne "Hiver chaud" lancée par la Délégation provinciale de l’Entraide nationale pour soutenir les personnes en situation de précarité.



Cette initiative humanitaire, menée en partenariat avec l'Association Riaaya pour le développement et le parrainage de l’orphelin à Guercif, et en coordination avec les autorités provinciales, vise à aider les groupes cibles, notamment les femmes veuves, en leur fournissant une assistance en nature (nourriture, matelas, couvertures…), pour faire face à la vague de froid qui sévit dans la province pendant cette période de l’année.



Selon Abdelilah Douz, membre de la délégation provinciale de l’Entraide nationale, cette initiative sociale s'inscrit dans le cadre de la campagne "Hiver chaud" menée par la délégation, à travers l’hébergement des personnes sans-abri, la distribution de repas chauds, des vivres et des couvertures, et ce pour protéger les catégories en situation de précarité contre le froid rigoureux de l'hiver.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette campagne comprend également l'organisation de tournées dans les rues et ruelles de la ville de Guercif pour venir en aide aux personnes sans-abri, dans le but d'atténuer les effets du froid extrême.



De son côté, Hayat Astati, l'une des bénéficiaires de l'opération de solidarité, a salué l’organisation de cette importante initiative sociale, d'autant plus qu'elle intervient dans une période de baisse significative des températures.



Elle a affirmé que ce soutien, dont elle a bénéficié avec un certain nombre de veuves, contribuera à alléger le fardeau du coût de la vie, notamment pendant la saison hivernale.



La délégation provinciale de l’Entraide nationale à Guercif a lancé récemment la campagne "Hiver chaud", dans le but d'apporter un soutien humanitaire aux sans-abri et aux personnes sans domicile fixe, une population particulièrement vulnérable face aux rigueurs de l'hiver.



Dans ce contexte, le centre d'accueil social de Guercif a été mobilisé pour assurer la protection de cette catégorie sociale, à travers la fourniture de la nourriture et des soins médicaux, et ce dans le cadre des efforts déployés au profit des personnes cibles pour atténuer les effets de la vague de froid.