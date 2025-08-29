Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Hamza Igamane signe pour cinq ans à Lille

Vendredi 29 Août 2025

Hamza Igamane signe pour cinq ans à Lille
Autres articles
L'attaquant international marocain Hamza Igamane s'est engagé jeudi avec le club français de Lille (LOSC/Ligue 1) pour les cinq prochaines saisons, en provenance des Glasgow Rangers, rapportent des médias français.

Auteur d'une saison remarquable en Ecosse, le jeune talent offensif de 22 ans (16 buts et 3 passes décisives en 46 matchs), a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Il rejoint les Dogues pour un transfert d'environ 12 millions d’euros, selon la même source.

L’avant-centre marocain vient renforcer le secteur offensif des Nordistes, composé notamment d’Olivier Giroud, arrivé cet été, et de Matias Fernandez-Pardo. Il devrait également assumer le rôle de deuxième attaquant ou encore apporter des solutions sur les ailes, souligne-t-on.

Formé à l’AS FAR, avec laquelle il a notamment été sacré champion du Maroc en 2023, puis vice-champion l’année suivante, le Lion de l’Atlas est arrivé en 2024 chez les Rangers avec un contrat qui courrait jusqu'en 2029.

L’attaquant marocain compte également à son palmarès une Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, remportée à domicile en 2023 avec les Lionceaux de l’Atlas.
Igamane est convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des matches du Maroc contre le Niger le 5 septembre à Rabat puis la Zambie trois jours plus tard à Lusaka, dans le cadre des qualifications africaines au Mondial-2026.

Libé

Lu 40 fois

Tags : Hamza Igamane, Lille

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

CHAN-2024 : Pour le Onze national, la finale passe par le Sénégal

24/08/2025

Le Onze national s’offre son homologue sénégalais et sa troisième finale CHAN

27/08/2025

La liste de Regragui attendue pour jeudi

24/08/2025

Le Onze national en quête de sa troisième finale de CHAN

26/08/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication