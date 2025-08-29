Hamza Igamane signe pour cinq ans à Lille

-
-
-
-
-
Auteur d'une saison remarquable en Ecosse, le jeune talent offensif de 22 ans (16 buts et 3 passes décisives en 46 matchs), a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Il rejoint les Dogues pour un transfert d'environ 12 millions d’euros, selon la même source.
L’avant-centre marocain vient renforcer le secteur offensif des Nordistes, composé notamment d’Olivier Giroud, arrivé cet été, et de Matias Fernandez-Pardo. Il devrait également assumer le rôle de deuxième attaquant ou encore apporter des solutions sur les ailes, souligne-t-on.
Formé à l’AS FAR, avec laquelle il a notamment été sacré champion du Maroc en 2023, puis vice-champion l’année suivante, le Lion de l’Atlas est arrivé en 2024 chez les Rangers avec un contrat qui courrait jusqu'en 2029.
L’attaquant marocain compte également à son palmarès une Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, remportée à domicile en 2023 avec les Lionceaux de l’Atlas.
Igamane est convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des matches du Maroc contre le Niger le 5 septembre à Rabat puis la Zambie trois jours plus tard à Lusaka, dans le cadre des qualifications africaines au Mondial-2026.