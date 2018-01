Habib El Malki transmet les félicitations de S.M le Roi au nouveau Président libérien

A la veille de la cérémonie d’investiture du Président de la République du Liberia, George Weah, le président de la Chambre des représentants Habib El Malki a été reçu en audience, dans l’après-midi du dimanche 21 janvier, par le leader libérien, à qui il a transmis les chaleureuses félicitations fraternelles de Sa Majesté le Roi à l’occasion de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Le président de la Chambre des représentants a saisi l’opportunité de l’audience qui lui a été accordée pour assurer le Président libérien de la détermination du Maroc à inscrire dans la durée ses relations fraternelles et institutionnelles avec le Liberia. Lesquelles relations revêtent de prometteuses perspectives de consolidation avec le recouvrement par le Royaume de la place qui lui revient au sein de sa famille africaine.

Pour sa part, le Président George Weah s’est ouvertement réjoui de la coopération solidaire que le Souverain ne cesse de développer au niveau africain, en se montrant confiant que le Royaume, fidèle à sa tradition africaine, prêtera main-forte au Liberia et l’aidera à concrétiser son aspiration à la paix et à la prospérité.

Plus tôt dans la journée, Habib El Malki s’est entretenu avec la vice-présidente élue Jewel Howard Taylor, qui a exprimé son engagement, au côté du Président libérien, à collaborer étroitement avec le Maroc notamment « pour relever ensemble le défi de l’intégration de la jeunesse à la vie socioéconomique en répondant à ses aspirations en termes d’éducation et d’emploi ».

Ces rencontres se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc à Monrovia avec résidence à Conakry.