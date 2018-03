Habib El Malki salue les positions de la Pologne en faveur des causes marocaines

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a salué, mercredi à Rabat, les positions diplomatiques de la Pologne défendant les causes justes du Maroc aussi bien dans l'Union européenne (UE) qu'au sein des instances internationales.

Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur de Pologne au Maroc, Marek Ziolkowski, il s'est félicité de la position de la Pologne concernant l'accord de pêche conclu entre le Maroc et l'UE, notant que ce pays européen ancestral a pu préserver son identité en dépit des périodes difficiles ayant marqué son histoire, a indiqué la Chambre dans un communiqué.

Sur le plan parlementaire, il a exprimé sa volonté de faire hisser les relations parlementaires entre les deux pays pour davantage de rapprochement, appelant à donner une nouvelle impulsion à l'action du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Pologne.

De son côté, Marek Ziolkowski a souligné l'importance des relations maroco-polonaises à travers le renforcement de la concertation et du dialogue entre les Parlements des deux pays, remettant une invitation officielle au président de la Chambre des représentants de la part de son homologue polonais pour effectuer une visite de travail en Pologne en vue d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.