Habib El Malki s’entretient avec la présidente du Parlement danois

Habib El Malki s’est entretenu, jeudi au siège du Parlement à Rabat, avec Pia Kjaersgaard, présidente du Parlement danois qui effectue actuellement une visite dans notre pays sur invitation du président de la Chambre des représentants.

Au cours de cette entrevue à laquelle a pris part l’ambassadeur du Danemark à Rabat, Habib El Malki s’est félicité des bonnes relations historiques liant les deux pays qui remontent au milieu du 18ème siècle avec l’ouverture d’un consulat danois à Essaouira.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que Rabat et Copenhague partagent les mêmes valeurs et principes des Nations unies, saluant, par la même occasion, les positions et les déclarations des responsables danois qui considèrent le Royaume comme un partenaire stratégique pour leur pays et l’Europe.

Habib El Malki a affirmé qu’à l’instar du Danemark, le Maroc croit en la liberté, la démocratie et les droits de l’Homme, ajoutant que les deux pays ont de nombreux points communs.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le président de la Chambre des représentants d’évoquer l’expérience danoise dans le domaine de l’application de l’autonomie et de saluer la position de Copenhague concernant notre première cause nationale. Et de poursuivre que la visite de la présidente du Parlement danois contribuera, sans nul doute, à renforcer les relations entre les deux institutions législatives et entre les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a donné un aperçu sur l’élan qualitatif enregistré au niveau des droits de l’Homme au Maroc, tout en mettant en lumière les réformes entreprises par le regretté S.M Hassan II au cours des années 1990 et qui ont été consolidées par S.M le Roi Mohammed VI. Il a évoqué en particulier l’Instance équité et réconciliation, l’adoption de lois garantissant les droits humains et la dignité de l’Homme, le rayonnement de la culture des droits de l’Homme au sein de la société et dans différentes institutions, l’amélioration des conditions de la femme et le renforcement de sa présence au sein des institutions élues et dans les postes de responsabilité.

Il a également passé en revue les acquis consacrés par la Constitution 2011 qui a mis l’accent sur la séparation des pouvoirs et leur coopération, sur le rôle de la monarchie en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens et des collectivités, de la protection de la pratique religieuse et de la consécration d’un modèle religieux modéré, et ce en tant que Commandeur des croyants.

Il a par ailleurs évoqué l’expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et l’intégrisme et la préservation de la stabilité et la sécurité aussi bien sur le plan national qu’international.

Pour sa part, la présidente du Parlement danois a déclaré que la visite qu’elle entreprend au Maroc lui a permis de mieux connaitre le Royaume. Elle a également affirmé que cette visite sera à même de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre Rabat et Copenhague, tout en manifestant son intérêt pour l’expérience marocaine dans les domaines institutionnel, politique, social et des droits de l’Homme.