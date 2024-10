"Guide de l'investisseur": L'AMMC publie une nouvelle édition consacrée aux OPCVM

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié, lundi, la 8ème édition du "Guide de l'investisseur" consacrée aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).



Intitulée "Comprendre les OPCVM", cette édition a pour ambition de faciliter la compréhension de ces organismes, offrant aux investisseurs la possibilité d'explorer les fondements et le fonctionnement des OPCVM, lit-on dans ce guide disponible sur le site de l'AMMC.



Le guide, qui est un support à destination du grand public élaboré par l'Autorité dans le cadre de ses activités d'éducation financière, vise à aider les investisseurs actuels et futurs à mieux appréhender les notions de base de l'investissement dans le marché des capitaux.

Ainsi, il s'articule autour de neuf points à savoir, "Qu'est-ce qu'un OPCVM ?", "OPCVM : deux formes juridiques", "Les différentes catégories d'OPCVM", "Les risques et rendements associés à un OPCVM", "Comprendre la valeur liquidative", "Les documents d'information, essentiels avant d'investir", "Investir en OPCVM : avantages et modus operandi", "Les acteurs" et "Frais et commissions : ce qu'il faut savoir".