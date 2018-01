Grosse frayeur de Céline Dion

On savait que Céline Dion suscite la passion chez ses fans mais on était loin d'imaginer que, pour certains, l'engouement est même physique... La star se produisait récemment au Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas quand une spectatrice a réussi à monter sur scène et lui a grimpé dessus !

Sur les réseaux sociaux, des spectateurs présents dans la salle ont filmé une femme qui ne semblait pas dans un état normal, ayant réussi à déjouer la sécurité pour monter sur scène.

Il faut dire que les premiers rangs sont très, très proches de la scène... La femme en question a alors pris les mains de Céline Dion dans les siennes puis a voulu l'enlacer et a même commencer à lui grimper dessus, mettant sa jambe autour de sa taille ! Paniqués, deux vigiles ont commencé à s'approcher de la femme mais la chanteuse a gardé son calme et a discuté avec elle en jouant le jeu. Très insistante, l'intruse a profité de son quart d'heure de gloire aussi longtemps qu'elle a pu, jusqu'à ce que Michel, le frère de la diva, n'intervienne pour l'obliger à redescendre.

Entre deux représentations à Las Vegas, Céline Dion peaufine les derniers détails de son prochain disque en anglais attendu cette année. Un album qui succédera à Encore un soir, carton dans les charts avec 1,5 million de copies écoulées.

Les fans de la chanteuse, dont on sait désormais officiellement qu'elle n'était qu'amie avec Pepe Munoz, devraient aussi la retrouver en tournée cet été en Asie. Rien n'a été officiellement annoncé par son équipe, mais une affiche promo a été repérée à Bangkok, en Thaïlande...