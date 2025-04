Gitex Africa Morocco : La tech et l'IA impactent considérablement les franchises

La tech et l'intelligence artificielle (IA) vont impacter considérablement le modèle économique des franchises, a affirmé le président de la Fédération marocaine de la franchise (FMF), Mohamed Elfane.



"La tech et l'IA vont impacter les franchises, en termes notamment de l'expérience client et de la vision de leur développement", a dit M. Elfane dans une interview accordée à la MAP, en marge de Gitex Africa Morocco, tenu du 14 au 16 avril à Marrakech, relevant la nécessité de faire cette transition de manière cohérente et bien précise. Et de soutenir: "Gitex Africa Morocco offre l'occasion aux professionnels du secteur d'appréhender les nouvelles tendances afin de pouvoir s'outiller et comprendre un peu les tendances à venir".



Pour M. Elfane, la franchise est aujourd'hui un modèle économique de réussite du commerce et des services en réseau au Maroc et en Afrique, rapporte la MAP.



"Le secteur de franchise compte plus de 745 réseaux de franchises au Maroc, avec plus de 5.000 points de vente et emploie plus de 100.000 personnes", a fait savoir le président de la FMF, rappelant que le modèle de la franchise a connu un développement accéléré depuis 2008 jusqu'en 2020, année marquée par un ralentissement suite à la pandémie de Covid-19.



"Aujourd'hui, il y a une dynamique, avec les événements internationaux qu'organise le Maroc, notamment la CAN 2025, la Coupe du monde 2030 et plein d'autres événements comme le Gitex Africa Morocco", a fait remarquer M. Elfane.



D'après lui, l'opportunité de croissance du secteur est incontournable actuellement, eu égard aux opportunités offertes dans plusieurs secteurs, notamment du prêt-à-porter, de la restauration, des services, de l'hôtellerie et bien d'autres.