Ghizlaine Chraibi revient avec un troisième roman

L'écrivaine et psychothérapeute Ghizlaine Chraibi revient sur la scène littéraire marocaine avec son troisième roman "Un jour la nuit", publié aux éditions ONZE (Casablanca).

Dans un communiqué parvenu à la MAP en marge de la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), Ghizlaine Chraibi marque un retour sur la scène littéraire après "Un amour fractal" et "L’étreinte des chenilles", en proposant avec "Un jour la nuit" une "diatribe philosophique où la vie de couple n’existe qu’à travers la lorgnette qui veut bien s’ouvrir à elle".

Le roman parle d’un couple : "Elle parle le jour, il parle la nuit. Elle est le jour, il est la nuit. Maudite vie de couple ! Apporte-t-elle seulement encore une petite satisfaction au-delà du fait d’être réduite à un larynx ou un œsophage ? Pourquoi ne répond-il pas ? Trop fatigué à ne rien faire ? Va-t-elle le tuer ? Va-t-elle profiter de l’Aïd pour le découper en morceaux ?", lit-on au communiqué. Le roman "Un jour la nuit" sera également publié en Belgique aux éditions P.A.T. et présenté à la Foire du livre de Bruxelles, où le Maroc est l'invité d’honneur, fait savoir la même source.

Née à Tanger en 1970, Ghizlaine Chraibi grandit à Casablanca. Après le bac, elle passe dix neuf ans au Canada entre l’Ontario, le Québec et le Grand Nord. Ces années lui permettent d’obtenir une maîtrise en communication interpersonnelle de l’Université d’Ottawa et de se former à la psychothérapie. Revenue au Maroc en 2010, elle installe son cabinet de psychothérapie à Casablanca et fonde l’Institut marocain de psychothérapie relationnelle.