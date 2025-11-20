George Chaponda salue les Initiatives Royales en faveur d'une Afrique stable et prospère

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Malawi, Dr. George Chaponda, a salué, mercredi à Rabat, les Initiatives Royales pour l'Atlantique visant à ériger l'Afrique en continent prospère et stable, et celle relative au désenclavement des pays du Sahel.



Le chef de la diplomatie malawite, qui effectue sa première visite de travail au Maroc, a également souligné que le Président de la République du Malawi, SEM. Peter Mutharika, a qualifié l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique de visionnaire et porteuse d'opportunités pour le renforcement de la coopération intra-africaine.



Au cours de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Dr. Chaponda a, en outre, affirmé que cette Initiative contribuera de manière significative au développement socio-économique de la région, tout en renforçant la stabilité et la prospérité du continent africain, eu égard à son approche intégrée et inclusive, plaçant la coopération Sud-Sud au cœur du développement continental.



Elle incarne, a-t-il précisé, une vision stratégique visant à transformer les défis du Sahel en opportunités de croissance partagée, en favorisant la connectivité, l'intégration économique et la sécurité régionale.



Le ministre malawite a ajouté que cette démarche, fondée sur la solidarité africaine et le co-développement, illustre le rôle de leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion d'une Afrique unie, résiliente et tournée vers l'avenir.