George Chaponda salue les Initiatives Royales en faveur d'une Afrique stable et prospère

-
Kigali : Le Maroc s'engage pour une Francophonie égalitaire, appelle à renforcer le leadership féminin
-
Le Maroc à la croisée des chemins : Quand l’effacement politique fabrique la crise et que la loi de Finances consacre l’échec
-
Des personnalités féminines africaines saluent la dynamique de développement à Es-Semara
-
Rabat et Banjul déterminés à consolider leur coopération dans plusieurs domaines
Le chef de la diplomatie malawite, qui effectue sa première visite de travail au Maroc, a également souligné que le Président de la République du Malawi, SEM. Peter Mutharika, a qualifié l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique de visionnaire et porteuse d'opportunités pour le renforcement de la coopération intra-africaine.
Au cours de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Dr. Chaponda a, en outre, affirmé que cette Initiative contribuera de manière significative au développement socio-économique de la région, tout en renforçant la stabilité et la prospérité du continent africain, eu égard à son approche intégrée et inclusive, plaçant la coopération Sud-Sud au cœur du développement continental.
Elle incarne, a-t-il précisé, une vision stratégique visant à transformer les défis du Sahel en opportunités de croissance partagée, en favorisant la connectivité, l'intégration économique et la sécurité régionale.
Le ministre malawite a ajouté que cette démarche, fondée sur la solidarité africaine et le co-développement, illustre le rôle de leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion d'une Afrique unie, résiliente et tournée vers l'avenir.