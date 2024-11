Gasoil et Essence : Hausse du chifffre d'affaires à 18,94 MMDH au T2-2024

Le chiffre d'affaires (CA) des neuf sociétés concernées par le reporting du Conseil de la concurrence s'est établi à 18,94 milliards de dirhams (MMDH) au 2ème trimestre 2024, en hausse de près de 2,8% par rapport à la même période un an auparavant.



En termes de volume, les ventes totales de ces sociétés ont atteint 1,73 milliard de litres, dont 1,47 milliard de litres de gasoil, soit plus de 85%, précise le Conseil de la concurrence dans son rapport du T2-2024 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d'essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil. Ces ventes ont enregistré une légère baisse de près de 2,1% comparativement à la même période un an auparavant, relève la même source.



En outre, l'analyse de la répartition des ventes par segment de clientèle au 2ème trimestre 2024 montre que le réseau des stations-service constitue la part la plus prépondérante des ventes de gasoil et d’essence, représentant en moyenne 72% du volume global.



Le segment B to B, qui concerne les clients professionnels, occupe les 28% restants des ventes de ces deux carburants.



Concernant l’évolution du réseau de stations-service, le nombre total est passé de 3.411 à la fin du 1er trimestre 2024 à 3.447 à la fin du 2ème trimestre de la même année, soit 36 nouvelles stations-service opérant sur le marché.



Sur ces stations-service, les neuf sociétés concernées disposent de 2.543 stations (74% du total), en hausse de 28 nouvelles stations par rapport aux 2.515 stations-service relevé à la fin du T1-2024.



À rappeler que la diffusion de ce troisième reporting s'inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution des engagements pris par neuf sociétés actives sur le marché du gasoil et d’essence, concernées par les accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence.



Les engagements indiqués dans les décisions afférentes à ces accords de transaction sont au nombre de sept, dont notamment celui traité dans ce rapport, qui consiste en la communication, par chacune des sociétés concernées, d’un reporting trimestriel permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.