Gad Elmaleh au cœur d’une polémique

L’un de ses sketchs sur les Asiatiques a récemment fait polémique. Anthony Cheylan, rédacteur en chef de Clique.tv puis la Djette Louise Chen, ont souligné son caractère gênant. Le hashtag “Gad Elmaleh out of Netflix” a même été diffusé pour demander à la célèbre plate-forme de streaming américaine d’exclure l’humoriste français de sa programmation.

“Il y a un énorme malentendu sur ce qu’on a voulu faire dans ce sketch. Il s’appuie volontairement sur des clichés sans malice ni intention de blesser une communauté. On ridiculise les clichés, c’est presque un sketch sur un sketch sur les Asiatiques. (…) Cela ne veut pas dire que je n’entends pas ce qu’il se passe et c’est pour ça que je m’exprime ce soir. Mais me faire traiter de raciste m’a piqué et m’a choqué”, a réagi Gad dans TPMP , il y a quelques jours.

Dans ce scandale, le principal intéressé a heureusement pu compter sur le soutien de sa famille et notamment de son fan number one...