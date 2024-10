Forte participation du Maroc au GITEX Global 2024 à Dubaï

Le Maroc signe une forte participation à la 44ème édition du GITEX Global, dont le coup d'envoi a été donné lundi à Dubaï, sous le signe "Coopération globale pour la construction d’une économie future d’intelligence artificielle".



Le Maroc est représenté à cet événement, qui réunit plus de 6.500 exposants, 1.800 startups et plus de 1.200 investisseurs issus de près de 180 pays, par la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.



Prend également part à ce carrefour technologique, du côté marocain, le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui met en avant l'expérience et l’expertise marocaines en matière de numérisation des services de santé, visant à améliorer le système de santé dans le Royaume, rapporte la MAP.



Pour la première fois, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca participe aussi à GITEX Global 2024, avec l'objectif de renforcer la transformation numérique au Maroc et de souligner son engagement envers l'adoption des technologies, tant au sein de ses structures qu'entre ses membres.



GITEX Global 2024, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, se veut une plateforme pour établir et renforcer des partenariats, lancer de nouvelles solutions et créer des alliances internationales, contribuant ainsi à accélérer la transformation sociale et économique mondiale fondée sur l'intelligence artificielle.



Dans le cadre des activités de cette manifestation, le Forum "Expand North Star 2024" pour les startups et les investisseurs internationaux, s'est ouvert dimanche, avec la participation de plusieurs startups marocaines œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.



Cet événement de quatre jours se déroule à la Chambre de l’économie numérique de Dubaï et connaît la participation de plusieurs entreprises africaines actives dans la mise en place de systèmes d’économie numérique.



Le Forum "Expand North Star 2024" constitue une opportunité pour les entreprises internationales, dont celles marocaines, pour exposer leurs innovations dans les domaines de la technologie, du transport, de la santé, de la logistique et de la finance.