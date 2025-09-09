Forte participation des candidats d’origine marocaine

Les électeurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RNW), le Land le plus peuplé d’Allemagne, ont commencé à voter, dimanche matin, dans le cadre d'élections municipales très attendues, auxquelles de nombreux candidats d’origine marocaine se présentent pour le renouvellement des mandats locaux.



Située à l’ouest de l’Allemagne, la RNW, dont la capitale est Düsseldorf, accueille depuis les années soixante une importante communauté marocaine, l’une des plus anciennes du pays, dont les membres, bien intégrés dans le tissu social régional, participent de plus en plus activement à la vie publique locale.



Issus de la troisième génération de Marocains établis en RNW, instruits et actifs dans divers secteurs, plusieurs binationaux considèrent désormais l’engagement politique comme une dimension de leur intégration et se présentent aux municipales sous les couleurs d’un large éventail de partis allemands, comme l’Union chrétienne-démocrate (CDU, centre droit) et le Parti social démocrate (SPD, centre-gauche), qui forment la coalition gouvernementale actuelle, les Verts, Die Linke (gauche), etc...



Les villes de Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Wuppertal, Münster et Leverkusen concentrent la majorité des quelque quarante candidats germano-marocains, en lice pour des mandats de maire, de conseiller municipal, de représentant aux conseils de district et d’arrondissement, ainsi qu’au conseil de l’intégration, organe chargé de défendre les intérêts des personnes issues de l’immigration.



Cette expérience politique, que certains jeunes germano-marocains entreprennent pour la première fois, constitue un premier pas dans la vie publique locale et pourrait, à terme, leur ouvrir la voie à des candidatures d’envergure plus large, telles que les élections régionales pour siéger au Landtag (Parlement d’un Etat fédéré) ou les élections fédérales pour le Bundestag (Parlement national).



Un succès politique déjà réalisé par la jeune binationale Sanae Abdi, originaire de Tétouan, élue locale à Cologne avant de devenir en 2021 la première femme politique d’origine marocaine à siéger au Bundestag, sous les couleurs du Parti social-démocrate (SPD) de l’ancien chancelier Olaf Scholz.



Le scrutin municipal en RNW, particulièrement important dans ce Land, constitue un test de popularité pour la CDU, le parti de l’actuel chancelier Friedrich Merz, puisqu’il s’agit des premières municipales depuis l’entrée en fonction, le 6 mai dernier, de la coalition gouvernementale qu’il dirige.



Première force politique dans cette région de 18 millions d’habitants, soit plus d’un cinquième de la population allemande, la CDU domine depuis plusieurs décennies la plupart des villes et communes et présente, pour ce scrutin, des candidats au poste de maire dans plus de 85% des 396 municipalités du Land.



Elle devra toutefois faire face cette année, plus particulièrement, au parti d’extrême droite “Alternative pour l’Allemagne” (AfD), désormais deuxième force politique du pays, qui affiche clairement son ambition de s’imposer à l’Ouest.