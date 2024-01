Forte hausse du nombre de sans-abri dans les zones rurales anglaises

Le nombre de sans-abri a augmenté de 40% en cinq ans dans les zones rurales anglaises sous l'effet de l'inflation et du manque de logement, selon une étude publiée mardi par une association qui s'inquiète d'une crise dont les victimes sont peu visibles.



La flambée des prix depuis près de deux ans au Royaume-Uni a entraîné une augmentation de la pauvreté et du nombre de sans domicile fixe, d'autant que le pays est confronté à une grave crise du logement.



Le phénomène est particulièrement marqué dans les campagnes anglaises et les villes moyennes, jusque-là moins touchées, avec un nombre croissant de personnes contraintes de dormir en plein air, dans des tentes ou des abris de fortune.



Selon l'association spécialisée dans la défense des zones rurales CPRE, le nombre de sans-abri est passé de 17.212 personnes en 2018 à 24.143 cette année dans les zones rurales anglaises, où 12 collectivités locales ont désormais plus de sans-abri que la moyenne nationale de 15 pour 100.000 habitants.



L'association a mis en cause l'envolée des prix de l'immobilier, l'allongement des listes d'attente pour les logements sociaux, et l'augmentation du nombre de résidences secondaires et locations touristiques.



Les villes moyennes de Boston (est) et Bedford (centre) sont les plus touchées avec des taux respectifs de 48 et 38 sans-abri pour 100.000 habitants, devant la zone rurale du North Devon (sud-ouest)



"Contrairement aux zones urbaines, les personnes qui dorment dans la rue à la campagne ne sont souvent pas visibles, campant dans les champs ou s'abritant dans des bâtiments agricoles", a relevé l'organisation.

"Elles sont également moins susceptibles d'avoir accès à des services d'aide", a-t-elle ajouté, soulignant que le phénomène est donc probablement sous-estimé.



Le gouvernement conservateur avait promis de sortir de la rue tous les sans domicile fixe d'ici aux législatives de 2024 mais la situation se dégrade en raison de l'inflation - longtemps bloquée à plus de 10% avant de retomber récemment jusqu'à 3,9% en novembre - et de l'envolée des loyers.



Pour l'ensemble de l'Angleterre, l'association de défense des sans-abri Shelter a estimé récemment à 14% la hausse du nombre de SDF cette année, jugeant la situation "hors de contrôle".

Selon elle, plus de 300.000 personnes se trouvaient chaque nuit en moyenne sans domicile fixe cette année, la majorité en logement provisoire.



"Le sous-investissement chronique dans les logements sociaux a rendu les gens incapables de payer les loyers privés qui montent en flèche et a rendu un nombre record de personnes sans-abri", a averti Polly Neate, la directrice de Shelter.