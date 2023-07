Forte baisse du chômage en Espagne

Le taux de chômage a fortement baissé au deuxième trimestre en Espagne pour atteindre 11,60% de la population active, soit son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008, selon des chiffres officiels publiés jeudi.



Au total, 2,76 millions de personnes étaient inscrites au chômage dans la quatrième économie de la zone euro au 30 juin, soit 365.000 de moins qu'au trimestre précédent (3,12 millions), d'après l'Institut national de la statistique (INE).



Sur les trois derniers mois, le taux de chômage a reculé de 1,67 point.



Le chômage se trouve désormais "à son niveau le plus bas depuis 2008, en particulier chez les jeunes et les femmes", s'est félicité sur Twitter, rebaptisé "X", le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Ces chiffres "extraordinaires" démontrent "la solidité de notre économie", a-t-il insisté.



D'après l'organisme public, la baisse a touché aussi bien les hommes (-152.000 chômeurs) que les femmes (-213.000), et l'ensemble des tranches d'âge, - avec un recul marqué pour les 25-54 ans (-328.500 demandeurs d'emploi).



La situation s'est, par ailleurs, fortement améliorée dans le secteur des services (-208.600 chômeurs) - qui inclut le tourisme, dont dépendent près de 12% des emplois en Espagne - et dans celui de la construction (-23.400).



Le taux de chômage espagnol avait nettement reculé à la fin de l'année 2021 pour atteindre 12,48% de la population active. Il était ensuite progressivement remonté à partir de l'été 2022, malgré un niveau élevé de créations d'emplois.



Selon l'INE, le nombre de personnes disposant d'un emploi en Espagne a ainsi progressé de 2,88% au cours des 12 derniers mois (+588.700). Au total, environ 21 millions de personnes disposaient d'un emploi fin juin, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays.



Cette dynamique survient alors que l'Espagne est parvenue ces derniers mois - contrairement à ses principaux voisins européens - à maintenir une croissance robuste: son PIB a ainsi progressé de 0,5% au dernier trimestre 2022 et de 0,6% au premier trimestre 2023.



Sur l'ensemble de 2023, le gouvernement espagnol prévoit une croissance de 2,1%. Cette hypothèse est désormais inférieure à celle du FMI, qui a revu mercredi sa prévision à 2,5% (+1 point) en raison de la "solidité" de l'activité dans le secteur "des services et du tourisme".



Ces chiffres ont été rendus publics quatre jours après la tenue d'élections législatives anticipées qui n'ont pas permis de dégager une majorité au parlement, plongeant le pays dans une période d'incertitude avec le spectre de nouvelles élections dans quelques mois.



M. Sánchez a toutefois la possibilité d'obtenir la confiance du nouveau parlement par le jeu des alliances, grâce au soutien ou à l'abstention de plusieurs partis basques et catalans.

Malgré la forte baisse des derniers mois, le taux de chômage espagnol reste l'un des plus élevés de l'OCDE. Ce qui n'empêche pas de nombreuses entreprises de se plaindre de difficultés de recrutement, notamment dans l'hôtellerie ou le bâtiment.



Selon Eurostat, 143.000 postes étaient ainsi vacants au premier trimestre.

Cette situation a conduit l'exécutif à assouplir progressivement ces derniers mois les règles encadrant la délivrance de visas de travail et à favoriser la régularisation d'immigrés sans papiers pour pallier le manque de bras dans les métiers sous tension.