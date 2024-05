Focus sur le climat des affaires dans l'espace maroco-ibérique

Le climat des affaires dans l'espace maroco-ibérique a été au centre d'un panel organisé, vendredi à Casablanca, dans le cadre de la 2ème édition du Forum d'affaires de l'Instance marocaine des entreprises (IME).



Ce panel a été l'occasion pour les intervenants de débattre de l'importance de l'amélioration du climat des affaires dans la promotion des investissements, ainsi que des principales mesures à même de consolider les conditions structurelles de l'acte d'investir et d'entreprendre au Maroc, en Espagne et au Portugal.



A cette occasion le directeur des activités industrielles diverses au ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufik Rbiai, a mis en avant la place qu'occupe le Maroc en tant que destination industrielle crédible et compétitive grâce à la mise en œuvre d'un ensemble de stratégies industrielles, dont le Plan d'accélération industrielle et le Plan de relance industrielle 2021-2023.



Rappelant l'importance de la notion de souveraineté industrielle placée actuellement au cœur des priorités, M. Rbiai a fait savoir que le ministère de l'Industrie travaille sur une nouvelle stratégie industrielle axée notamment sur cette notion et visant à permettre au Maroc de disposer d'une industrie souveraine, durable et innovante, ancrée sur son territoire, ouverte sur le monde et exploitant pleinement ses potentialités.



De son côté, la conseillère du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Rita Mahfoudi, a mis l'accent sur l'importance du climat des affaires en tant que levier indispensable pour dynamiser les investissements, précisant que le Maroc est doté d'un environnement très propice aux affaires, ce qui représente un vrai atout pour le Royaume.



Et de noter que l'Exécutif a élaboré une feuille de route en concertation avec l'ensemble des partenaires et acteurs du monde des affaires, mettant en exergue les chantiers prioritaires pour stimuler l'investissement et l'entrepreneuriat pour l'amélioration du climat des affaires.



Pour sa part, le chef du département services aux ressortissants à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Alami Jaoudat, a passé en revue les principales missions de la Chambre, dont notamment la représentation des ressortissants et la défense de leurs intérêt auprès des pouvoirs publics.



Il a, en outre, souligné le rôle de la CCIS-CS dans la médiation et l'arbitrage, permettant de résoudre de manière rapide les conflits entre entreprises, et facilitant l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements au Maroc.



De son côté, Fatima Zahra Mokhtari, directrice du Pôle impulsion économique et offre Territoriale au Centre régional d'investissement (CRI) de Casablanca, a indiqué que les CRI jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des entreprises et l'offre d'informations de base sur la situation socio-économique de la région.



Ces centres, a-t-elle soutenu, contribuent à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de développement, de promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional.



Par la même occasion, la présidente de la Chambre officielle de commerce d'Espagne au Maroc-Casablanca, Sonia Ventosa, a mis en relief l'importance de cette Chambre dans l'offre d'information, l'accompagnement et le conseil aux entreprises.



Cette Chambre collabore aussi, sur le plan social, avec des organisations de bienfaisance espagnoles et met à disposition de ses associés des opportunités de participation à des événements sociaux, a-t-elle ajouté. A son tour, Paulo Caldas, directeur Economie, innovation et financement à l’Association industrielle portugaise, s'est arrêté sur la confiance, l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, la coopération et l'innovation qui constituent des piliers de la stratégie de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires dans la région.



Par ailleurs, l'ambassadeur Babacar Sané Ba, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, s'est penché sur les opportunités d'investissement au Sénégal, notant que son pays est "une terre d'opportunités d'investissements historique".



D'après lui, l'économie sénégalaise est portée par plusieurs secteurs, dont les énergies renouvelables, l'agriculture et l’agro-industrie, les infrastructures, le tourisme, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures financières, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz.



Tenu sous le thème "La PME levier de développement économique dans l'espace maroco-ibérique", le Forum des affaires de l'IME se veut un carrefour de rencontres et de développement de partenariats entre les entrepreneurs, les organismes de recherche et les acteurs d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat



Ce forum, dont les pays invités d'honneur sont l'Espagne et le Portugal, est un lieu de réflexion et de débat sur les écosystèmes entrepreneuriaux marocain, espagnol et portugais, ainsi que sur la création de synergies entre les politiques d'appui et de développement de l'entreprise dans les trois pays.